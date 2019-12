Da Spalletti a Prandelli, suggestioni Pochettino ed Emery. Le alternative (difficili) per la panchina

Cosa potrebbe succedere dopo l’Inter o, per spingersi nella direzione data da Pradè, dopo il match con la Roma? La situazione in casa Fiorentina resta in continuo movimento e come scrive La Nazione, i nomi dei possibili candidati alla successione di Montella non mancano. Il nome di Gennaro Gattuso rimane il più gettonato, ma l’inserimento forte del Napoli ha spinto indietro la possibilità di vedere l’accoppiata calabrese Gattuso-Commisso al timone dei viola. A parte l’ex Milan, gli allenatori disponibili sono figure in cerca di riscatto o tecnici dall’ingaggio quasi impossibile. Spalletti, Pochettino, Emery oltre a ingaggi fuori misura avrebbero bisogno di un innalzamento della qualità del gruppo. Liberi anche Di Biagio, Di Matteo e Prandelli, nome che poteva prendere quota nei giorni scorsi ma che potrebbe non avere voglia di rituffarsi nella mischia in questa fase della stagione.