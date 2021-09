Da Serie A a Serie Yankee: “Commisso nella categoria dei nostalgici”

Anche il Genoa è passato a mani statunitensi

"Prendiamo Commisso e Saputo. Sono due investitori a stelle e strisce che potrebbero rientrare nella categoria dei nostalgici, nel filone italo-americano, nel desiderio di tornare da ricchi laddove avevano radici povere. La rivincita, il desiderio di essere amati, di far contenta la propria gente. E' un fenomeno che pure esiste, in percentuale decisamente ridotta. Persino Commisso e Saputo, che rientrerebbero in questa categoria, alla Fiorentina e al Bologna hanno cominciato dagli investimenti immobiliari. Dal punto di vista sportivo, i tifosi viola e rossoblù hanno sognato poco e niente. Si sono divertiti molto relativamente. La realtà è stata decisamente inferiore alle aspettative. Questo è il primo anno in cui la Fiorentina ha chiesto un calciomercato che ha alimentato un filo di entusiasmo. La differenza è questa: la base, il tifo, analizza l'economia e la salute dei club in base al mercato; gli investitori, naturalmente, ragionando seguendo la logica del business. E il business sono gli stadi, le strutture. Il calciatore si deprezza, lo stadio e la cittadella no".