Da Sassuolo: “Su Berardi in tante, ma resterà ancora il nostro simbolo”

Al Corriere dello Sport ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Tra i vari temi toccati, anche quello relativo a Domenico Berardi, da sempre un giocatore che piace, e non poco, in ottica viola:

In tanti nutrivano dei dubbi sul ragazzo, noi invece ci abbiamo sempre creduto, tanto che Squinzi ne voleva fare il simbolo della squadra. Un progetto andato in porto, considerando che sono anni che Berardi gioca da noi e che in passato abbiamo rifiutato molte offerte. Rifiutate di comune accordo, perché anche lui è voluto restare qui. Siamo pronti ad nuovo assalto a giugno, ma sono ottimista anche stavolta.