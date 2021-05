Da Roma: Lazio in corsa per Gattuso in caso di addio di Inzaghi

Lotito ha nel mirino il tecnico calabrese che tanto piace a Firenze

La Lazio pensa a Gattuso in caso che Inzaghi decidesse di andare via. È quanto si legge dalle colonne de Il Messaggero di Roma nella sua edizione odierna. Inzaghi, accostato nelle ultime ore al Tottenham, potrebbe lasciare la panchina biancoceleste a fine stagione. In caso il piacentino lasciasse la capitale, il preferito di Lotito per sostituirlo è dunque Gennaro Gattuso, nome caldissimo per la panchina Viola.