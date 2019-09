Da Ribery, Chiesa e Castrovilli ai grandi del passato. Storia di assist man viola

Benedetto Ferrara questa mattina su La Repubblica affronta il tema dell’uomo assist, quel giocatore in campo che riesce ad illuminare il gioco della squadra con trame di gioco importanti e passaggi determinanti che permettono ai compagni di segnare. Un ruolo che in queste prime cinque giornate di campionato è stato ricoperto da Franck Ribery, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Il francese domenica contro la Sampdoria ha disegnato in modo dolce una stupenda parabola che sarebbe finita ad impattare sulla testa del capitano viola German Pezzella. Stessa sorte se si ripensa alla trasferta di Parma contro l’Atalanta con l’incredibile gol realizzato dal francese grazie ad un superbo lancio di Federico Chiesa. Castrovilli invece disegna calcio e geometrie di una semplicità unica in mezzo al centrocampo della Fiorentina.

Tre nomi che possono esser considerati alla pari dei grandi assist man del passato recente e non della squadra viola: si pensi ad un Giuseppe Rossi o Adrian Mutu.. Edmundo o l’Unico Dieci Giancarlo Antognoni…