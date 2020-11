Da regista a mezz’ala: la nuova vita in viola di Amrabat

Il Corriere Fiorentino si concentra su Sofyan Amrabat. Il marocchino lascerà il ruolo di regista a Pulgar per spostarsi qualche metro più avanti. Sarà schierato mezz’ala, come nel Verona. Prandelli punterà su quella verticalità che l’ex Hellas ha dovuto limitare.

Fino a oggi Sofyan non ha inciso particolarmente sul rendimento della Fiorentina, lo dicono i numeri. In campo sei volte su sette (compresa la partita di Coppa Italia contro il Padova), ha saltato soltanto l’esordio stagionale contro il Torino per squalifica. Ha messo insieme 551 minuti senza, per ora, rimediare cartellini gialli. È curioso, tuttavia, il dato relativo alla corsa: con 11,2 chilometri di media a partita, è il dodicesimo giocatore in serie A in questa particolare classifica. Strano per uno che il compito di agire davanti alla difesa, soprattutto per far partire l’azione.