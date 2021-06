Da Pezzella a Ribery: c’è una squadra da (ri)valutare in un mese

Da Pezzella a Ribery, ma anche Milenkovic, Vlahovic e Dragowski: c'è una squadra intera da valutare in un mese

Sarà un mese importante in casa Fiorentina: obiettivo (ri)valutare la rosa per capire come agire sul mercato. Fra un mese partirà ufficialmente la nuova stagione: visite mediche di rito, primi allenamenti e partenza per Moena. Repubblica analizza le singole situazioni che Gattuso dovrà valutare via via. Partiamo da German Pezzella: in scadenza al 2022 sarà valutato per la linea a quattro, ma partirà solo in caso di richieste congrue. E poi José Callejon, per il quale bisognerà capire quali garanzie può dare. Dusan Vlahovic sarà il più atteso, con la questione rinnovo sempre aperta ma ben avviata e i segnali incoraggianti. Entro la settimana si aspetta una risposta da Ribery, mentre Dragowski resterà fra i pali: avanti con lui come per Lirola. Dentro anche Pulgar e Biraghi, mentre per Milenkovic (scadenza 2022) si ascoltano offerte. In caso di poco gradimento si prolungherà di un altro anno. Insomma, la lente di ingrandimento di Gattuso è già pronta a ispezionare la rosa.