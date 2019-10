Tutta questione di prospettiva. Se in Italia quattro mesi sono poca cosa, in America comincia ad essere un lasso di tempo importante, e Rocco Commisso lo sa bene. L’ipotesi legata a Campi Bisenzio non è la preferita, ma la frustrazione per le lungaggini che si sono presentate potrebbe giocare un ruolo importante. Del resto, a maggio e fino a settembre si parlava con fiducia di restyling, progetto bocciato dalla Soprintendenza: lo stadio è un monumento. Dunque via libera all’alternativa, quella Mercafir sulla quale il sindaco Nardella sta spingendo con tutte le proprie forze (LEGGI), ma anche in questo caso ci sono delle perplessità: chi paga lo spostamento del servizio a nord? Perché non vengono stanziati fondi? Insomma, ci sono grandi modelli e grandi progetti, ma per ora manca il terreno dal quale partire per elevarsi. Lo scrive La Repubblica.