Da Mbappé all’Italia, Ikoné è pronto al debutto. E a stupire con la maglia viola

Ikoné domani è pronto a debuttare con la maglia viola, e pronto a replicare i suoi assist per Vlahovic

Case basse, inverno freddo e un ospedale storico. Questa è Bondy, la cittadina alle porte di Parigi da dove sono partiti Kylian Mbappé e Jonathan Ikoné . I due hanno condiviso il settore giovanile nella squadra della loro città allenati proprio dal padre di Kylian, che riteneva l'esterno viola più forte di suo figlio. Oggi Ikoné - scrive La Gazzetta dello Sport - è pronto a debuttare in maglia viola, dopo una stagione da protagonista con il Lille - quella scorsa, conclusa con la vittoria del campionato - e un'altra mezza iniziata un po' a rilento.

Dribblomane e veloce, a 23 anni è pronto al salto di qualità proprio in Italia dopo l'infanzia passata insieme a Mbappé su un campo di sabbia e la trafila nel settore giovanile del Psg. Nel 2016 debutta in prima squadra grazie a Emery, che lo butta nella mischia contro il Ludogorets in Champions. Poi il passaggio al Montpellier e quello a Lille, dove vince due trofei e fa felice la punta canadese David. Tempo e perseveranza gli hanno dato ragione, adesso toccherà a Vlahovic.