Da Mandzukic a Eder: le alternative dei viola a Piatek

Non solo Piatek (LA SCHEDA), la Fiorentina si guarda intorno e pensa a diverse soluzioni per rinforzare l’attacco. Secondo Il Corriere dello Sport, il nome di Mandzukic (LA SCHEDA) continua a tenere banco in casa viola, così come quello di Soares del Porto. Piace anche Sorloth, attaccante ventiquattrenne del Crystal Palace. Sullo sfondo restano i nomi di Borja Mayoral, promesso sposo della Lazio, e di Eder, anche se è difficile che l’ex Inter voglia rinunciare al ricco ingaggio percepito in Cina.