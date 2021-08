Da Maleh a Callejon: Italiano ha tratto indicazioni anche da ieri

Da Maleh a Callejon, Italiano ha saputo trarre indicazioni anche dal test di ieri, sia in positivo che in negativo

C'era molta curiosità per vederli all'opera insieme e chi si aspettava da subito scintille non è rimasto deluso. Al netto di un avversario da pieni lavori in corso, le indicazioni sono state più che buone verso il debutto in campionato, che è fra soli 8 giorni (!). Italiano può sorridere, al di là del divario in campo, perché la Fiorentina aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare da una partita come quella di ieri. Così, con un risultato mai in discussione, il tecnico ha potuto provare anche alcuni schemi in vista della prima di campionato. E le note sono state di interesse sia in positivo che in negativo: Maleh ha mostrato buona intraprendenza, Callejon scarsa partecipazione. Bene anche Venuti, a segno con un gran gol.Insomma, le indicazioni non sono mancate. Ne scrive il Corriere Dello Sport.