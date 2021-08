Da Lirola a Milenkovic: la prossima settimana sarà decisiva

Per Pol Lirola e Milenkovic la settimana che andrà a cominciare sarà decisiva in chiave permanenza o cessione

I prossimi giorni saranno decisivi per due dei possibili partenti in casa Fiorentina. Pol Lirola non figurava nemmeno fra i convocati per l'impegno di Coppa Italia e su di lui sono molte le voci: non solo il Marsiglia, ma anche l'Atalanta a fare pressing. I possibili sostituti, secondo il Corriere Dello Sport, portano a Zappacosta e Stryger Larsen.

E poi Milenkovic, che ieri invece ha giocato eccome. Per lui potrebbe aprirsi una pista inglese a due facce: piace al Tottenham, ma anche al West Ham, che era stata la prima squadra a farsi avanti e con il quale non è ancora chiuso il discorso. Ieri sera il difensore ha fatto coppa con Pezzella, altro chiacchierato in odore di possibile cessione. In entrata, in caso di addio del balcanico, c'è sempre Nastasic dello Schalke 04 per circa tre milioni. Da lunedì si attendono novità importanti su entrambi i fronti.