Da Inglese a Cutrone, Pradè al lavoro sul mercato degli attaccanti

Il casting delle punte, si legge su Stadio in edicola stamani, è già iniziato: gli appunti di Daniele Pradè sono pieni di idee. Piace, non è un segreto, Roberto Inglese, attaccante di 27 anni reduce dall’esperienza in prestito (con controriscatto a favore del Napoli) al Parma. Servirà l’offerta giusta, perché la richiesta del club di De Laurentiis è in doppia cifra, oltre i 20 milioni. Il contatto con il club azzurro c’è stato, il Napoli ha fatto sapere che per quanto Inglese non rientri nei piani di Ancelotti non lo svenderà. Vincenzo Montella, invece, conosce benissimo Patrick Cutrone, un altro nome da monitorare [CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI DELL’EUROPEO U21]. Attenzione però, anche ai polacchi, su cui Pradè ha scommesso in passato senza incertezze: Kownacki (LA SCHEDA) e Stepinski potrebbero diventare obiettivi.

