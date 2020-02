Da Igor a Cutrone ad Agudelo: contro la Juve arriva un mini-esercito di nuovi

Sarà Igor, insieme a Patrick Cutrone, che poi è stato il primo rinforzo di questa campagna trasferimenti, a guidare… l’assalto dei nuovi. Perché, tra i giocatori convocati e partiti per Torino in vista della gara dello Stadium, c’è anche Kevin Agudelo, classe ’98 come il brasiliano, che tra un anno e mezzo, potrebbe veder i viola riscattare (in via obbligatoria, al raggiungimento di determinate condizione) il cartellino dal Genoa per una cifra attorno ai 12 milioni. Lo scrive Stadio in edicola oggi.