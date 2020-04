Da Grosseto: “Ci sono tanti fratelli viola in reparto, io tifosa del Toro mi distraggo con loro”

Beatrice Lelli è diventata virale (e mai termine fu più appropriato, visto il periodo) grazie allo scatto che mostra la sua tuta da lavoro con scritto “Belotti” e il numero 9 sulle spalle, in modo tale da farsi riconoscere e allo stesso tempo darsi coraggio per affrontare l’emergenza. Beatrice, infermiera al pronto soccorso di castel del Piano (Grosseto) nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, racconta: “Ormai in ospedale mi chiamano tutti Belotti: medici, infermieri… con simpatia: perché conoscono bene il tormento che ci portiamo dentro. Qui ci sono tanti tifosi della Fiorentina, fratelli viola, coi quali ci capiamo al volo anche quando parliamo di calcio per distrarci“.