Da Fucecchio in arrivo la mascherina viola: combattere il virus insieme alla Fiorentina

Tuttosport in edicola oggi ci parla della Sartoria Casa Margot, situata a Fucecchio, che è stata la prima a produrre mascherine personalizzate con motivi legati alle squadre di calcio. La prima è stata la Nazionale, poi è arrivata la mascherina della Sampdoria, su ispirazione delle due sarte innamorate dei colori blucerchiati. Ma arriverà anche quella della Fiorentina. Il titolare, Riccardo Lippi, assicura: “E’ la nostra terra, la nostra identità, non potevamo non farla. Sono prodotti di sartoria, fatti a mano, con un cotone selezionato. Lavabili, riutilizzabili per tante, tantissime occasioni”.