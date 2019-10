Da fragile a squadra del momento: Fiorentina consapevole delle proprie potenzialità

Il commento de La Nazione: “Da squadra fragile a squadra del momento in poco più di due partite, i giudizi nel calcio stanno come d’autunno sugli alberi le foglie e questo Montella lo sa bene, certo è che la possibilità di godersi Ribery a questi livelli è un’opportunità imprevista. Ma è tutta la Fiorentina ad aver preso consapevolezza delle proprie potenzialità, dalla Juve in poi, dopo il cambio di modulo che grazie anche a Caceres – altra sorpresa positiva – ha reso la squadra più solida. Perché il nuovo equilibrio ha fra l’altro permesso a Lirola e Dalbert di interpretare con minor pressione il ruolo di spinta sulla fascia. La forza collettiva ha preso il volo a Milano anche grazie a Badelj, già prezioso per la capacità di prevedere il gioco nelle prime partite, ma a San Siro assolutamente autorevole in entrambe le fasi”.