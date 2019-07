Da Ferrara: Bonifazi corteggiato dalla Fiorentina. Sorpasso viola sulla Spal

Fresco di ritorno al Torino dopo il prestito alla Spal e l’Europeo U21, per Kevin Bonifazi (SCHEDA) potrebbero presto aprirsi le porte del mercato. Come sottolinea La Nuova Ferrara, il club estense vorrebbe nuovamente il difensore centrale, ma al contempo va avanti il corteggiamento della Fiorentina. I viola, negli ultimi giorni, pare abbiano trovato gli argomenti giusti per farsi ascoltare dal Torino.