Da Ferrara a Parma, 217 giorni senza vittorie. E il pari di ieri sa tanto di sconfitta

Atalanta-Fiorentina 2-2, il commento del Corriere Fiorentino: “Tra Ferrara e Parma ci sono 146 km e 217 giorni. Nel mezzo, un cammino fatto di cadute, paure, depressione, risalite, entusiasmo, ripartenze. C’è stato di tutto, da quel successo sulla Spal del 17 febbraio ad oggi. Tranne, e non è un piccolo particolare, la vittoria. E pensare che ieri sembrava da lì. Ad un passo. La Fiorentina l’ha assaggiata, quasi toccata. E invece no. Un pareggio, il 2-2 di ieri, che sa tanto di sconfitta. Per come è arrivato, e per la classifica che porta con sé. Quattro partite, due punti, e ultimo posto in classifica. Difficile immaginare scenari più cupi”.