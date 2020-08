Cutrone ha sfoggiato nei giorni scorsi la nuova acconciatura, così come ha un nuovo look anche il difensore Federico Ceccherini e prima ancora Lirola. Un’estate dalle tinte diverse per alcuni giocatori viola, eppure, come ricorda il CdS Stadio, non è la prima volta. A lanciare questa particolare moda in casa gigliata era stato l’allora centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, che si presentò in ritiro con i capelli color platino.