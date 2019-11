Da Carlo Conti a Scervino, tutti uniti contro il razzismo: “Insulti inaccettabili, un male da estirpare”

Dure condanne sul razzismo arrivano anche dal mondo dello spettacolo, dell’economia e della moda. Le opinioni che vi proponiamo le ha raccolte Repubblica in edicola oggi:

Carlo Conti, presentatore e tifoso viola: “Certi episodi sono così spregevoli che non meritano neanche di essere commentati. Ma la storica amicizia tra Firenze e Verona, città meravigliosa, culla di cultura e non certo rappresentata da questo tipo di tifoseria, non può essere rovinata per colpa di alcune persone” .

Luigi Salvadori, presidente Fondazione Ente Cassa di Risparmio: “Gli insulti legati alla razza sono inaccettabili. Altra cosa però è parlare di rompere il gemellaggio. Quello che è certo è che in Italia questa storia vergognosa deve finire, ma credo che l’unico mezzo efficace sia fermare immediatamente i colpevoli”.

Toni Scervino, ceo della maison fiorentina: “Il razzismo in ogni forma si manifesti è un veleno da estirpare che va a inquinare il futuro del nuove generazioni. Dobbiamo usare ogni mezzo per estirparlo. Ma io credo che valgano di più il dialogo, la spiegazione, l’apertura invece di chiusure e rotture che non sono mai positive”.