Da Caceres a Vlahovic, passando per Ribery e Dragowski: rinnovo o addio?

Anche la difesa sarà protagonista del mercato, ma l'attenzione è tutta rivolta ai due protagonisti della stagione

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina. La difesa dovrebbe essere alleggerita non poco: Pezzella probabilmente ha giocato ieri l'ultima partita in viola, con una squalifica che lo proietta verso il mercato spagnolo (Milan e Napoli hanno preso direzioni diverse); Milenkovic guarda a Manchester, ma attenzione all'Inter. In ogni caso, la Fiorentina si aspetta 35 milioni di euro. Malcuit tornerà a Napoli, con ogni probabilità saluterà anche Barreca. Caceres? Il rinnovo di un anno appare concreto, in realtà. L'uruguayano è il primo, poi ci sono Ribery (idem come Caceres) e Vlahovic, per il quale si ragiona di prolungamento biennale e si teme una proposta irrinunciabile dall'estero, molto più che da Roma o Milan. Per Dragowski si è fatta avanti la Lazio, verranno vagliate tutte le opportunità prima di prendere decisioni. I nomi di Cragno e Silvestri piacciono molto, si attendono novità.