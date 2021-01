Da Autostrade: “Pronti a costruire un nuovo casello per stadio a Campi”

“Nel caso in cui ci fosse uno spostamento dello stadio calcistico a Campi Bisenzio, Autostrade per l’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare la mobilità in quell’area”. A La Nazione, il direttore della “Business unit ingegneria e realizzazione di Autostrade per l’Italia”, Luca Fontana, apre all’ipotesi di poter avere un nuovo casello dedicato all’eventuale nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio per facilitare la viabilità intorno all’infrastruttura. “Laddove si decidesse lo spostamento dello stadio, Autostrade farà la sua parte per valutare come facilitare la mobilità, incluso l’ipotesi di un casello di cui ho sentito parlare”. Su Campi Bisenzio – scrive il quotidiano – c’è già lo svincolo Calenzano dell’A1, ma aprire un altro varco sull’A11, tra Sesto e Prato Est permetterebbe di raggiungere ancora meglio l’area dove sarebbe realizzato il nuovo stadio viola.