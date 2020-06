Cutrone-Vlahovic: una maglia per due. Giugno e luglio decisivi per Patrick

Il Corriere Fiorentino si concentra sul dualismo tra Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone che si presenterà alla ripresa del campionato. Insieme hanno giocato poco più di un’ora, 67 minuti. I due vogliono riprendersi la scena dopo essere stati colpiti dal Coronavirus. Inizialmente Iachini si era affidato all’ex Milan, schierandolo insieme a Chiesa, ma con il passare delle partite il serbo si è ripreso il ruolo di titolare. E’ stata la trasferta di Genova ad aver definitivamente rilanciato le quotazioni di Vlahovic, capocannoniere con 6 gol in 22 presenze.

La staffetta potrebbe essere ricorrente. Viste le temperature e i 5 cambi a disposizione, Iachini dovrà attingere da tutta la rosa. Per Dusan i prossimi mesi saranno quelli del rinnovo e di una nuova stagione in viola. Per Patrick, invece, giugno e luglio potrebbero essere i mesi decisivi. Arrivato in prestito oneroso (3 milioni di euro pagati a gennaio più altri 16 per il riscatto fissato il prossimo anno), è reduce da appena 40 minuti giocatori nelle ultime tre partite. Il suo ultimo squillo è stato il rigore procurato contro il Milan.