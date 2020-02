Cutrone-Vlahovic, un dualismo che fa bene a entrambi

Perfetti nel gioco degli scambi e Iachini lo ha capito subito. Cutrone e Vlahovic sono in perenne ballottaggio per fare reparto con Chiesa, ma questo è uno dei dati migliori della Fiorentina post mercato di gennaio. Come scrive La Nazione l’ex Milan era stato protagonista del debutto perfetto, timbrando in maglia viola il primo gol alla prima occasione proprio contro l’Atalanta, nella sfida di Coppa Italia. Quel gol aprì subito la porta su un sospetto che in molti erano pronti a cavalcare, ossia quelli del dualismo tra il n° 63 e il serbo. I due invece sanno di poter essere titolari, ma sanno anche di dover essere pronti e disponibili a segnare nel caso di alternanza e partenza dalla panchina. Tecnicamente agli antipodi, sono uguali nella convizione e nella determinazione di spingere la Fiorentina in alto.