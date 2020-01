Cutrone scalda i motori: contro l’Atalanta prenderà il posto di Chiesa

C’è anche e soprattutto di fronte un avversario di nome Atalanta che non ammette errori di superficialità. Ecco perché Beppe Iachini presenta oggi pomeriggio una Fiorentina praticamente col suo vestito migliore nel segno di due novità: Cutrone subito in campo titolare accanto a Vlahovic, Chiesa all’inizio in panchina per averlo fresco a gara in corso. Il turnover per altri motivi facilmente intuibili non è invece praticabile negli altri due reparti: dietro e nel mezzo servono garanzie assolute. Lo scrive Stadio in edicola oggi.