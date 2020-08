Cutrone o Vlahovic, this is the question: ora Iachini deve scegliere

La Nazione si concentra sull’attacco della Fiorentina per la prossima stagione. Ribery e Kouamé sono certi di restare. Lasciando da parte Sottil, che sembra destinato altrove dopo un’annata parecchio in periferia (sedici spezzoni di partita per poco più di 500 minuti) il vero nodo da risolvere è quello fra Cutrone e Vlahovic. Uno dei due sarebbe di troppo nel caso, scontato, di un arrivo «pesante» nel reparto al posto di Chiesa. Chi scegliere allora? Le situazioni in partenza sono molto diverse: Cutrone è a Firenze in prestito per 18 mesi dai Wolves (con obbligo di riscatto condizionato per 16 milioni da parte della Fiorentina nel caso in cui il giocatore venisse impiegato per un certo numero, alto, di presenze). Il fatto che Wolverhampton e Fiorentina si siano accordate a gennaio per un prestito di 18 mesi non esclude – con l’accordo della società inglese e ovviamente del giocatore – la possibilità di trovare un’altra sistemazione.

Vlahovic è un giocatore di proprietà e ha il contratto in scadenza nel 2023. E sono diverse anche la caratteristiche di gioco, essendo Cutrone un centravanti abile nel ricavarsi opportunità in area, che dovrebbe essere messo in condizione di sfruttare: un’opportunità che gli ha concesso davvero poco il 3-5-2 di Iachini. Su Vlahovic c’è una tale convergenza di giudizi positivi – i numeri e le potenzialità si vedono eccome – che la Fiorentina correrebbe malvolentieri il rischio di veder esplodere altrove un talento che nella seconda fase della stagione è rimasto impigliato in problemi di ogni tipo.