Cutrone: il primo gol lo dedicherà a Rocco Commisso

Oggi contro la Spal Patrick Cutrone partirà dalla panchina, ma contro l’Atalanta in Coppa Italia dovrebbe giocare titolare. L’ex milanista è stato accolto bene nello spogliatoio. Ieri ha svolto una buona seduta di allenamento, confermato di essere in ottime condizioni fisiche. Cutrone – scrive La Gazzetta dello Sport – ha molto apprezzato il fatto che Rocco Commisso lo consideri un elemento giusto per una Fiorentina che dovrà lottare per obiettivi molto più importanti. Il primo gol lo dedicherà proprio al presidente viola.