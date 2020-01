Cutrone, già scelto il numero di maglia: sarà lo stesso che aveva al Milan

Cutrone ha lavorato duro in Inghilterra proprio per farsi trovare pronto dal punto di vista fisico, spiega Stadio in edicola oggi. Ha già scelto il numero di maglia, di nuovo il 63, numero che ha già avuto ai tempi del Milan e con cui ha segnato l’ultimo gol italiano prima di cominciare a vestire la 10 del Wolverhampton. Un po’ come fatto anche l’ultima volta al Molineux Stadium, due minuti dopo il suo subentro con la rete al West Ham, Cutrone sogna di liberare la sua felicità.