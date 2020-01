Cutrone-Firenze, sempre più vicini. L’affare si fa

Patrick Cutrone (SCHEDA) arriverà. Magari non nelle prossime ore, perché è in corso un braccio di ferro col Wolverhampton sul prezzo (ballano un paio di milioni, fra i 15 offerti e i 16/17 richiesti), ma l’attaccante sarà con ogni probabilità viola entro la fine del mercato. Il Corriere dello Sport-Stadio spiega che sarà decisiva la volontà del ragazzo, preferito a tutte le alternative perché compatibile con la crescita di Vlahovic, ancora al centro del progetto.

Per Cutrone due reti in Premier e una in EFL Cup, con un buon impiego con tre assist nel girone di Europa League e un feeling mai sbocciato con la piazza. L’ispirazione a Pippo Inzaghi c’è, mentre va trovata la capacità e l’ambiente giusto per segnare a grappoli come faceva lui. Firenze può essere il posto giusto?