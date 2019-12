Cutrone è vicino, può liberare Pedro. A centrocampo idea Meité

La Gazzetta dello Sport si occupa delle vicende viola con il nome di Patrick Cutrone in cima alla lista per l’attacco. C’è il sì del giocatore, che ha segnato solo due reti in Premier League, ma bisogna trovare l’accordo con il Wolverhampton, che in estate aveva puntato forte sul classe 1998. Il diritto di riscatto sul prestito sarebbe una soluzione gradita, magari l’operazione in uscita legata a Pedro potrebbe sbloccare l’affare (la cessione a titolo temporaneo sembra anche qui la pista più percorribile, ma attenzione alla separazione definitiva che aumenterebbe le risorse economiche viola). Piatek e Petagna piacciono assai, quotazioni in rialzo per il primo, più difficile il secondo.

Capitolo centrocampo: Duncan è la prima scelta, Meité sullo sfondo. Partiranno Dabo e Cristoforo, promessi sposi di Spal e Girona. Il Corriere Fiorentino aggiunge che anche Montiel è tra i possibili partenti, mentre non tramontano le piste Bonifazi, Kannemann e Juan Jesus per il ruolo di difensore centrale.

