Cutrone e Benassi: il mercato (in uscita) della Fiorentina inizia da loro due

Inizia oggi la tribolata sessione invernale di mercato. La Fiorentina riparte dalle uscite e su questo tema si sofferma il Corriere Dello Sport, sottolineando come siano almeno un paio i giocatori da piazzare prima di pensare alle entrate. È il caso di Patrick Cutrone, per il quale oltre all’interessamento della Samp può arrivare anche quello del Benevento. L’altro nome, ormai separato dal progetto viola, è quello di Marco Benassi. Il suo prestito a Verona è praticamente già finito con zero presenze e un infortunio mai risolto. Ora è tornato a Firenze per curarsi, ma la sua avventura è al capolinea anche alla corte di Prandelli. Il suo futuro, dunque, è ancora tutto da scrivere.