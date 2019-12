Sulla Gazzetta dello Sport si legge l’opinione di Alberto Cerruti su Moise Kean e Patrick Cutrone, talenti italiani che stanno faticando in Inghilterra. Sull’obiettivo viola: “Pronto a tornare in Italia, per far coppia a Firenze con Chiesa, come ai tempi dell’Under 21, l’ex milanista sicuramente non ha dimenticato come si segna e quindi potrà risollevare la Fiorentina, stuzzicando più da vicino l’interesse di Mancini.”