Curva Fiesole, con il 75% allo stadio: possibile trasferta già col Sassuolo?

Con la probabile riapertura degli stadi al 75% in data 22 febbraio, la Curva Fiesole pensa anche alla trasferta col Sassuolo prima della Juve

Sabato 26 febbraio la Fiorentina andrà in trasferta a Sassuolo. Approvato il decreto del governo per passare al 75% della capienza negli stadi, il tifo organizzato viola potrebbe pensare anche alla trasferta contro i neroverdi. Come riporta La Repubblica, la partita di Reggio Emilia anticiperebbe la tanto attesa sfida del 2 marzo di Coppa Italia contro la Juventus. In quel caso ovviamente sarà presente la Curva Fiesole per sostenere l'impresa dei viola. All'inizio della prossima settimana partirà la vendita dei tagliandi per la partita contro i bianconeri, con una prima fase ovviamente dedicata agli abbonamenti e ai possessori del Christmas Pack e poi per tutti gli altri.