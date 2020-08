“Croce errore storico, deriva dal fascismo. ll simbolo è il giglio”

Le nuove maglie della Fiorentina, marchiate Robe di Kappa, stanno facendo discutere i tifosi viola. Specialmente la terza, quella rossa con croce bianca, utilizzata dalla formazione di Beppe Iachini ieri nell’amichevole contro la Primavera. Ecco cosa scrive lo scrittore Sergio Salvi su La Nazione:

La maglia attraversata dalla croce mi sembra però un errore anche storico. Firenze non è mai stata rappresentata dalla Croce come simbolo principale, ma ha sempre avuto il giglio, in alcune occasioni contrapposto alla croce. Non può invadere tutta la maglia e diventare il simbolo principale. L’uso della croce che attraversa il petto deriva dal fascismo: esso impose la fusione tra Internazionale e Milanese, assumendo come simbolo la croce rossa in campo bianco che è lo stemma della città di Milano.