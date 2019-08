Cristoforo ed Eysseric, esuberi senza richieste

Daniele Pradè, in vista della ripresa dei campionati, sta cercando di sfoltire la rosa. Ci è riuscito per molti giovani fuori quota per il campionato Primavera, piazzandoli nelle serie minori. Gabriele Gori e Pierluigi Pinto sono gli ultimi della lista, entrambi ad un passo dall’Arezzo. Complicato invece trovare una sistemazione per gli esuberi della prima squadra che hanno un ingaggio molto più rilevante. Al momento non sono arrivate offerte per Sebastian Cristoforo così come per Eysseric. Nessuna novità neanche dall’Iran, anche se l”Esteglhal di Stramaccioni rimane interessato a Thereau.