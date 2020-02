German Pezzella non sta vivendo il suo migliore momento in maglia gigliata, come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina. Tanti cartellini, falli ed alcune ingenuità difensive hanno bagnato le sue recenti apparizioni. La punizione provocata all’ultimo minuto sul campo del Bologna, il rigore per fallo su Favilli contro il Genoa ed il doppio giallo che è costato l’espulsione con l’Atalanta, sono alcuni dei <i>macigni</i>. Per non parlare del fresco fallo di mano nella contestata sfida contro la Juventus, probabilmente l’episodio in cui ha meno responsabilità.

Tuttavia il suo apporto nello spogliatoio come leader non è mai stato in discussione. La sua è una figura centrale nella squadra gigliata e Iachini non intende rinunciarci. Altrettanto importante è stata la sua determinazione nel mercato estivo, il capitano ha deciso di rimanere a tutti i costi declinando il forte interesse della Roma di Fonseca. Adesso però serve una svolta, un cambio di rotta per tornare ad essere decisivo con la fascia al braccio. Con cuore, grinta e passione, come German ci ha abituato.