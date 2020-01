Criscito potrebbe dire sì alla Fiorentina: Iachini l’ha chiesto per la sua leadership

Oggi Domenico Criscito potrebbe dire sì alla Fiorentina. Come scrive La Nazione, Iachini lo ha chiesto per aggiungere carisma e leadership. Può giocare esterno a sinistra o centrale, jolly prezioso per ogni evenienza, come battere i rigori – nonostante il primo errore proprio contro i viola –, ma soprattutto ha un piede mancino molto educato anche in impostazione. Caratteristica che un po’ manca alla difesa viola.