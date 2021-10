Criscito: “Possiamo mettere in difficoltà chiunque, guardate con i viola”

Domenico Criscito, capitano del Genoa, sottolinea quanto di buono fatto dai suoi anche contro Napoli e Fiorentina nonostante i KO

Sulle pagine di Tuttosport il capitano del Genoa Mimmo Criscito parla del momento del suo Genoa, che dopo la sconfitta con la Salernitana ha vissuto ora una pausa volta a preparare al meglio le cinque partite abbordabili al rientro. Il difensore punta però sulle qualità dei suoi, che hanno messo in difficoltà Napoli e Fiorentina:

"Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo tirarla fuori. Abbiamo cinque punti ma potevamo averne di più: siamo stati in grado di mettere in difficoltà squadre come Napoli e Fiorentina. Siamo stati bravi a dare fastidio a molti, ma ora dobbiamo fare prestazioni importanti".