Criscito-Nainggolan, oggi in programma la sfida dei viola mancati

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi presenta Genoa-Cagliari con un pezzo sui giocatori più rappresentativi, Criscito e Nainggolan, entrambi innamorati della propria maglia. L’interesse della Fiorentina per Criscito nel mercato di gennaio è cosa nota, ma Mimmo non ha voluto lasciare il Grifone per amore, nonostante fosse tutto già definito. Adesso per lui la missione-salvezza e un futuro dirigenziale già assicurato. Vicino ai viola è stato anche Radja Nainggolan, che però ha scelto l’aria di casa anche per questioni familiari e adesso, complice l’infortunio di Ceppitelli, è il capitano degli isolani. Cinque reti per entrambi, e i gradi di leader in una sfida che dirà molto sul campionato delle due squadre.