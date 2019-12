Cresce il valore di Vlahovic: agente e Fiorentina potrebbero parlare dell’adeguamento economico

La Nazione si concentra su Vlahovic, l’uomo del momento. L’obiettivo è non ripetere il galleggio viola di Babacar che contro l’Inter segnò un gran gol, il 5 ottobre 2014. Più che il sinistro, colpisce il suo carattere: concesse al disappunto solo una smorfia – dice chi lo conosce – quando seppe che la Fiorentina aveva deciso di acquistare un altro giovane centravanti, Pedro, classe 1997, per più di 13 milioni. Ora, dopo il gran gol nel recupero che ha interrotto l’emorragia viola di fiducia, e forse anche un po’ cambiato la stagione viola, la quotazione di Vlahovic è cresciuta parecchio. Non mancano le richieste per Dusan, la prima è arrivata dalla Spal: giocare con continuità in serie A sarebbe un bel modo per crescere ancora e la Fiorentina dovrà risolvere prima possibile i suoi dubbi: confermare Vlahovic offrendogli più spazio e continuità – perché è evidente che se li meriti – oppure cederlo in prestito per farglieli trovare entrambi altrove? In questi giorni il procuratore di Vlahovic è a Firenze, il contratto è in scadenza nel 2023 e potrebbe essere discusso un adeguamento economico collegato agli obiettivi, ma è più probabile che il tema di un incontro con Pradè riguardi il futuro più immediato.