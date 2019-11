Crac Fiorentina, il Verona passeggia su una squadra spenta

La Fiorentina sprofonda, la reazione non c’è stata. Come scrive La Nazione, il k.o. di Verona sembra l’appendice del tonfo di due settimane fa a Cagliari. Gioco imbrigliato, squadra non lucida, e alla fine i 4.000 tifosi viola riassumono il dissenso alzando la voce mentre i giocatori lasciavano a testa bassa il terreno di gioco. Con l’esclusione di Chiesa che nonostante l’emergenza resta in panchina e dopo un lungo riscaldamento si è rimesso a sedere a due passi da Montella. L’ex Di Carmine punisce una Fiorentina che si affida a Ribery, che perde Pezzella e viene salvata dai miracoli di Dragowski.