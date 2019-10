Così Campi Bisenzio prova a strappare il nuovo stadio

“Così Campi prova a strappare il nuovo stadio“. E’ il titolo del reportage del Corriere Fiorentino. L’impianto potrebbe sorgere in viale Allende, nei terreni attualmente di proprietà della società Centronord della famiglia Casini.

La Fiorentina ha un preliminare d’acquisto con la Centronord che scade agli inizi di novembre. La trattativa era partita per farci il centro sportivo, non lo stadio, ma sempre di area sportiva si tratta: per questo il Comune di Campi Bisenzio ha previsto un “attrezzatura metropolitana” per lo sport in quelli che sono campi agricoli (e parte di parco urbano) accanto a Villa Montalvo. Questo passaggio, già partito, agevola, semplifica. E potrebbe cambiare il destino di Campi e degli equilibri della Piana verso Firenze.

Nel reportage troviamo anche le parole del sindaco Emiliano Fossi:

I miei uffici dicono che in 310 giorni si può finire la procedura burocratica, Vas e Via comprese e dare i permessi a costruire. Per uno stadio ci vogliono due anni di cantieri. Le opere collegate? E’ ovvio che c’è da ripensare molto, ma si può fare: noi siamo pronti. La nostra è un’opera realistica.

