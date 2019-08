Perché Massa non ha rivisto l’azione del rigore concesso al Napoli e quella del fallo su Ribery? Come scrive La Nazione, Valeri avrebbe tranquillizzato Massa in entrambe le occasioni. La prima volta ha giudicato falloso il contatto tra Castrovilli e Mertens, la seconda ha negato la trattenuta di Hysaj su Ribery. Per questo sotto accusa è Valeri.

MASSA E VALERI SARANNO SUBITO FERMATI