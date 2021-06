Corvino: “Seferovic non mi stupisce, spesso le idee vengono ammazzate”

L'attaccante svizzero ha eliminato la Francia dall'Europeo: e pensare che da giovane giocava nella Fiorentina

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Pantaleo Corvino, l'ex DS della Fiorentina, colui che ha portato in Italia l'attaccante che ha segnato una doppietta alla Francia, Haris Seferovic. "Non mi stupisce per niente vedergli giocare partite come quella dell’altra sera contro la Francia. A Firenze lo portai giovanissimo, aveva 18 anni. Fu ceduto quando io ero già andato via…"