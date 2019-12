Corvino: “Cessione a Commisso atto d’amore dei DV”. Su Pioli e Montella…

In una lunga intervista a Tuttosport, l’ex dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato a 360° del mondo viola, partendo dalla cessione della società a Rocco Commisso:

Della Valle ha venduto a Commisso per un atto d’amore verso la città e la Fiorentina, sapendo di lasciarla a una persona capace e nelle condizioni di dare un grande futuro a questa società, a questa squadra. Errori? Chi lavora li commette, e sicuramente li ho commessi anch’io.

Corvino ha anche le idee chiare su Chiesa “uno dei più grandi del nostro campionato, in futuro sarà da grandissima squadra“, mentre sul secondo ciclo a Firenze ci sono dei rimpianti: “Credo di aver dato il meglio soddisfacendo anche la richiesta di tagliare il monte ingaggi insostenibile“. L’ex dirigente ammette anche di non sapere come siano andate le cose tra la società e Pioli, ma su Montella ha un’idea chiara: “E’ una persona intelligente e sa che alla fine nel calcio contano solo i risultati“.