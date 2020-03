Corvino: “40 milioni per Castrovilli? Sì, per una gamba”. E il paragone con Vidal…

Pantaleo Corvino ha rilasciato un’intervista a Tuttosport; il vecchio direttore generale viola ha parlato di Castrovilli, sul quale è forte l’interesse di varie società. 40 milioni la cifra base, ma Corvino è perplesso: “Sì, ma solo per una gamba! In un centrocampo a tre, come interno è l’ideale per Conte”. Gaetano e Vidal sono diversi secondo il pugliese: più veemente e determinato il cileno, più elegante e bravo negli inserimenti Castro. Che ieri sera è stato un po’ sottovalutato dalla Francia…