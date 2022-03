Corto muso e vittoria, ma c’è bisogno di concretezza. ET fa volare i viola

Il guizzo di Torreira come un lampo in una giornata altrimenti nebulosa

Per quasi tutta la partita, si è sempre avuta l’impressione che se la Fiorentina avesse voluto, avrebbe potuto accelerare e affondare il colpo a piacimento. Stavolta è andata bene, ci ha pensato ExtraTorreira, scrive La Nazione, e menomale, perché altrimenti saremmo stati a lamentarci dell'occasione persa per l'Europa. Manca quella concretezza che alla fine ti fa guadagnare i tre punti, quella cattiveria che rende grande una squadra che altrimenti è destinata a rimanere soltanto una buona squadra. La vittoria di corto muso è un bel segnale, ma ci teniamo solo quello in una gara altrimenti dagli spunti negativi.