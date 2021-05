Corsi: “Empoli modello toscano? Da Firenze troppa facile ironia”

Questa mattina, sulle colonne del Corriere Dello Sport Stadio, troviamo una lunga intervista a Fabrizio Corsi, patron dell’Empoli appena tornato in Serie A. Fra i temi toccati anche quello di un “modello” che la società azzurra...

Questa mattina, sulle colonne del Corriere Dello Sport Stadio, troviamo una lunga intervista a Fabrizio Corsi, patron dell'Empoli appena tornato in Serie A. Fra i temi toccati anche quello di un "modello" che la società azzurra può rappresentare grazie alle idee e alla capacità di far quadrare numeri, conti e risultati. Dal settore giovanile alla Prima Squadra, passando anche per il femminile. Una virtù importante, specie se in Toscana sono in molti a piangere: quattro squadre sono retrocesse in D, la Fiorentina fatica in A. "Questa è una sensazione strana, da Firenze ho sentito tanta facile ironia" il suo commento.