CorSera: Juve e Milan su Vlahovic: i rossoneri pronti a giocare la carta Ibra

L'attaccante infiammerà il mercato di gennaio (e molto probabilmente anche di giugno): rossoneri e bianconeri osservano

Il Corriere della Sera dedica una pagina a Dusan Vlahovic e al mercato intorno a lui, capace di eguagliare Hamrin, ma destinato ad un rapido addio a differenza dello svedese. La determinazione di Prandelli ha fatto sbocciare il fiore del talento di un giocatore che, in Europa, è secondo solo ad Haaland, ed è senza dubbio il centravanti più forte della Serie A. Solo Lewandowski ha segnato di più nel 2021. C'è da capire solo quando se ne andrà da Firenze. In molti, Vlahovic stesso compreso, spingono per la permanenza fino a giugno, per farsi trascinare in Europa e considerare saldato il debito con la città. Ci sono le grandi d'Europa, in Italia ci sono la Juventus (destinazione designata da molti anche a Firenze, dove si teme che possa seguire le orme di Chiesa e Bernardeschi) e il Milan, che per ora non si è mosso ma registra la buona disponibilità del ragazzo a giocare un anno con il suo idolo Ibrahimovic. La Fiorentina, consapevole che a giugno non incasserà più di 40 milioni, intanto ha bloccato Mayoral e insegue Berardi. "Saranno due mesi elettrici".